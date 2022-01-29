Batuhan Kör: “Hakkınızı helal edin!”

Bursaspor ’un altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde Trabzonspor ’a transfer olan Batuhan Kör, eski takımına veda etti.

Genç futbolcu, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Formayı üzerime giydiğim ilk günden bu yana sürekli Bursaspor'un başarısı için ter döktüm, çok güzel anılar biriktirdim. Forma giydiğim süre boyunca destek veren Büyük Bursaspor taraftarı ile birlikte başarılara koştuk. Bursaspor'dan büyük tecrübelerle, güzel anılarla ayılıyorum. İlk günden bu yana her anımda yanımda olan, birlikte ter döktüğümüz takım arkadaşlarıma, beraber çalıştığımız hocalarıma ve Büyük Bursaspor taraftarına her şey için minnettarım. Ayrıca transfer sürecimin en başından bu yana yanımda olan Başkanıma, yönetimimize, aileme, menajerime ve dostlarıma teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin! Saygılarımla”

BURSA (İHA)