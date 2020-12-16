Türkiye, Göztepe karşısında takımının 5-4 kazandığı maçta 4 gol atan Bursasporlu Batuhan Kör'ü konuşuyor. Daha önce Bursaspor'dan İsmail Çokçalış ve Ali Akman'ı gündemine alan Galatasaray'ın bir süredir 19 yaşındaki golcü Batuhan Kör'ü de takibe aldığı öğrenildi.

Terim takibe aldırdı!

Fatih Terim'in talimatıyla bir aydan beri Sarı-Kırmızılı takımın scout ekibi Batuhan Kör ile ilgili raporlar tutmaya başladı. Ayrıca scout ekibinin Bursaspor'un son iki maçını tribünden takip ettiği de belirtiliyor. Sarı-Kırmızılı takımın ayrıca Ali Akman ve sağ bek İsmail Çokçalış'ı da uzun süredir yakından takip ediyor.

Fiyatı 2-2.5 milyon euro

Maddi anlamda zor günler geçiren Bursaspor'un Batuhan Kör için gelen tekliflere sıcak baktığı ve bu oyuncunun bonserisini 2, 2,5 milyon civarında belirlediği öğrenildi.

Göztepe'ye 4 gol attı! Türkiye onu konuştu...

Bursaspor'un Göztepe ile oynadığı ve 5-4 biten Türkiye Kupası maçında dört gol birden atarak dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki golcü bu sezon ayrıca TFF 1. Lig'de 12 maçta 5 gollük performans sergiledi.

2 sezon önce U19 formasıyla 28 maçta 17 gol atarak ismini duyuran Batuhan Kör bu performansı sonrasında 4 yıllık sözleşmeyi kapmıştı.

Yakup Çınar - FANATİK ÖZEL







