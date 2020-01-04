TFF 2. Lig'in ilk yarısını ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olduğunu gösteren Bandırmaspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Batuhan Karadeniz'in Tuzlaspor'a transfer olmasının ardından golcü arayışını giren Bandırma, aradığı ismi buldu.

Bordo-beyazlılar, bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri çeken Tayyib Kanarya'yı kadrosuna kattı. 25 yaşındaki genç santrfor, ligin ilk yarısında çıktığı 14 maçta kaydettiği 15 golle gol krallığı sıralamasında zirvede bulunuyor.

Bandırmaspor daha önce, Gümüşhanespor'dan stoper Fırat Arıkan ile prensip anlaşmasına varmıştı.



