Süper Lig'de Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok takımda forma giyen ancak bir türlü bekleneni veremeyen Batuhan Karadeniz'le ilgili flaş bir gelişme yaşandı. TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK, Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Beşiktaş altyapısından hızla yükselip 15 yaşında profesyonelliğe adım atan Batuhan Karadeniz, siyah-beyazlı kulüpte A takım formasını sırtına geçirdiğinde 'geleceğin yıldızları' arasında gösteriliyordu.

Kadro dışı haberleriyle gündeme geldi

Müthiş yeteneğiyle izleyenleri büyüleyen ancak sahadaki oyunundan çok, 'takımın yaramaz çocuğu' sıfatıyla öne çıkan Batuhan, sonrasında Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor ve Sivasspor maceralarında sık sık 'kadro dışı' haberleriyle gündeme geldi.

Futbola Beşiktaş altyapısında başlayan Batuhan Karadeniz, Türk futbolunun seyyahı olarak adlandırılıyordu. 31 yaşındaki golcü futbolcu kariyerinde birçok takımda görev yaptı.

15 takımda forma giydi

İçerenköy ve Beşiktaş altyapısından profesyonel futbolculuğa adım atan Batuhan Karadeniz, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor, Elazığspor, Sivasspor, St.Gallen, Şanlıurfaspor, Sakaryaspor, Adana Demirspor, Bandırmaspor, Tuzlaspor, Hekimoğlu, 1461 Trabzon ve Iğdır FK'da top koşturdu.

Kariyerinde yok yok!

'Batugol' lakaplı oyuncu, Beşiktaş, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Sivasspor gibi takımlarda da boy gösterdi. A Milli Takım formasını ise 2 kez sırtına geçirdi.

Vanspor açıkladı

TFF 2. lig ekibi Vanspor FK resmi hesabından yaptığı açıklamada, ' Futbolcumuz Batuhan Karadeniz ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar profesyonel takımımızda verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." sözlerine yer verdi.