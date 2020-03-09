Batuhan Karadeniz'in golü galibeyeti getirdi!

Tuzlaspor forması giyen Batuhan Karadeniz, takımının evinde Kahramanmaraşspor'u 1-0 mağlup ettiği maçta galibiyet golünü kaydetti.

09 Mart 2020, Pazartesi 10:38 Son Güncelleme:
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Batuhan Karadeniz'in golü galibeyeti getirdi!

Batuhan Karadeniz gollerine devam ediyor. Ligin ilk yarısında Bandırmaspor formasıyla sezona damga vurmaya hazırlanan bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, devre arasında Tuzlaspor'a transfer olmuştu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışının içinde yer almak isteyen Tuzlaspor dün evinde Kahramanmaraşspor'la karşılaştı.

Sahneye 76. dakikada çıkan Batuhan takımına galibiyeti getirdi. Tuzlaspor bu sonuçla puanını 50'ye yükseltti ve lig sıralamasında 4. sıraya çıktı.

Batuhan da attığı golle bu sezon çıktığı 21. resmi maçında 13. golünü kaydetti.

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