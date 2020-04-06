Beşiktaş altyapısında yetişen ve A takıma çıktığı ilk gün geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Batuhan Karadeniz, beklenen performansını veremedi ve adeta kulüp kulüp gezdi.

2013'te Trabzonspor'da forma giyen Batuhan, Bordo- Mavililer'de hayal kırıklığı yaşattı. Şu anda 2. Lig ekibi Tuzlaspor'da görev yapan 28 yaşındaki oyuncu, Fırtına'daki günleri hakkında konuştu. Tecrübeli oyuncu, "Hayatım boyunca kariyerimde pişman olacağım tek dönem Trabzonspor dönemidir. Ben, Trabzonluyum; Trabzonspor'a faydalı olmak isterdim" dedi.