Batuhan Karadeniz: Sergen Yalçın ile yeniden çalışmak isterim

Radyospor'da Salim Manav'ın canlı yayın konuğu olan Batuhan Karadeniz, "Hekimoğlu Trabzon FK'da hiç zorlanmadım, Hekimoğlu FK'yı tercih ettiğim için mutluyum. Performansa dayalı bir iş yaptığımız için devamlı performansımızı yüksek tutmalıyız. Şu ana kadar 15 gol attım, gollerime devam etmek istiyorum. Bundan sonra her maçımız final. Hoca değişikliği yaşadık, Bayram Toysal hocanın bize çok şey katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Hedefi tekrardan Beşiktaş

Beşiktaş'ta tekrardan oynamak istediğini ifade eden Batuhan, "Devre arasında Trabzonspor 'dan bana gelen teklif gelmedi. Başkanımız Celil Hekimoğlu'nu beni Trabzonspor'a layık gördüğü için teşekkür ederim. Beşiktaş benim yuvam, ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ta oynama hedefim her zaman var. Siz de biliyorsunuz; Beşiktaş ve Trabzonspor'un bende yeri ayrıdır. Salih Kavrazlı aramıza devre arasında katıldı. Salih benim uzun zaman sonra çalıştığım en yetenekli oyunculardan birisi. Salih Kavrazlı gelişimini tamamlarsa, potansiyelini sahaya yansıtabilirse; A Milli Takımımızın değişilmez oyuncusu olabilir." şeklinde konuştu

'Sergen Yalçın ile çalışmak isterim'

Sergen Yalçın'a ayrı bir parantez açan Batuhan Karadeniz, "Büyük takımların transferim için girişimleri oldu fakat işler bazen istediğiniz gibi olmuyor. Devre arasında Beşiktaş'tan transfer teklifi gelmedi. Sergen Yalçın ile ilgili de yorum yapmam gerekirse puan tablosu zaten her şeyi özetliyor. Beşiktaş'ın başarısının mimarı Sergen Yalçın'dır. Sergen Yalçın teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'ta mükemmel bir performans sergiliyor. Sergen Yalçın ile çalışmak isterim. Sergen Hoca futbolcuya özgüven verir, Sergen Hoca ile Sivasspor'da çalıştım, o dönem tekrardan A Milli Takımı yakalamıştım. Sezon başında kimse Beşiktaş'ın bu kadar iyi olacağını söyleyemezdi." diye konuştu.

'Mostafa Mohamed'i bulana helal olsun'

Galatasaray 'ın yeni transferi Mostafa Mohamed için ise Batuhan Karadeniz, "Mostafa Mohamed'in ismini hiç duymamıştım fakat izledikten sonra hayran kaldım. Mostafa Mohamed transferini yapanı tebrik etmek lazım, bir de devre arasında böyle iyi bir oyuncu bulmak zor iştir. Mısır'dan bu oyuncuyu zor iş. Bulana helal olsun. Mostafa Mohamed'in çok iyi bir golcü olduğunu düşünüyorum, inşallah da yanılmam." açıklamasını yaptı.