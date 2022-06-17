Batuhan Karadeniz, Iğdır FK ile yollarını ayırdı

Geçtiğimiz sezonu TFF 3. Lig 2. Grup'ta topladığı 72 puanla 3. sırada tamamlayan, Play-Off finalinde İskenderunspor'a penaltılarda 8-7 kaybederek tamamlayan Iğdır FK'da Batuhan Karadeniz takımdan ayrıldı.

Ağustos 2021'de 153 bin Euro bonservisle Iğdır FK'ya transfer olan, geçirdiği 1 sezonda 26 maçta 16 gol, 3 asistle oynayan ve krallıkta 3. sırayı Enes Soy'la paylaşan 31 yaşındaki golcü, ayrılık haberini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.

Iğdır FK formasıyla 26 maça çıkan Batuhan Karadeniz, 16 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

Kariyerine devam edeceği takımı kısa süre içinde açıklayacağını belirten Batuhan, şu ifadeleri kullandı:

''Sezon başında transfer olduğum Iğdırspor’dan bugün itibariyle ayrılmış bulunmaktayım. Iğdırspor’da forma giydiğim süre boyunca bana desteklerini esirgemeyen başta Iğdırspor Başkanı Sayın Cantürk Alagöz’e, beni her zaman baş tacı yapan değerli Iğdırspor taraftarlarına ve Iğdır halkına, takım arkadaşlarıma, Iğdırspor çalışanlarına ve menajerime teşekkürü bir borç bilirim. Kariyerime devam edeceğim takımı kısa zaman içinde spor kamuoyu ile paylaşacağım. Saygılar…''



