Batuhan Karadeniz durdurulamıyor!

Devre arası transfer döneminin son gününde Bandırmaspor'a imza atan Batuhan Karadeniz, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 3 gol attı.

25 Şubat 2019, Pazartesi 13:09 Son Güncelleme:
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Batuhan Karadeniz durdurulamıyor!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 23. hafta mücadelesinde Bandırmaspor, sahasında Etimesgut Belediyespor’u 1-0 mağlup etti. Yoğun kar yağışı altında oynanan mücadelede Bandırmaspor'a galibiyeti getiren golü, 68. dakikada Batuhan Karadeniz kaydetti.

Devre arası transfer döneminin son gününde Balıkesir ekibine imza atan Batuhan, yeni takımıyla çıktığı 3 maçta 3 gole ulaşmış oldu.

27 yaşındaki futbolcu, Bandırmaspor formasıyla çıktığı ilk maçta oyuna sonradan girerek 2 gol atmış ve Kırklarelispor karşısında takımını galibiyete taşımıştı.

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