Galatasaray 'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın hayatını kaybeden 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, toprağa verildi.

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EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI

Abdurrahim Albayrak'ın 15 yaşındaki torunu Batuhan Bostancı, dün Nişantaşı'nda bir AVM'nin 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetti. Beşiktaşlı iş insanı Asil Bostancı'nın oğlu, Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın torunu olan Batuhan Bostancı için Eyüp Sultan Camii'nde ikindi namazını müteakiben cenaze namazı kılındı.

ALBAYRAK AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI

Cenaze namazı sırasında büyük acı yaşayan ve ayakta durmakta zorlanan Abdurrahim Albayrak ile Asil Bostancı, taziyeleri kabul etti. Batuhan Bostancı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

CENAZEYE BÜYÜK KATILIM

Cenazeye; Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü eski Başkanları Faruk Süren ile Adnan Polat, siyaset, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Bostancı ve Albayrak ailelerinin yakınları ile Batuhan Bostancı'nın arkadaşları katıldı.

Serhan TÜRK/İSTANBUL,(DHA)