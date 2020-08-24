Batuhan Ahmet Şen, Ümit Milli Takım aday kadrosunda

TFF 2. Lig ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon FK'da Milli Takım'a oyuncu gönderme sevinci yaşanıyor. Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray 'dan 1.5 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Batuhan Ahmet Şen, Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ''Hekimoğlu Trabzon FK kalecimiz Batuhan Ahmet Şen Ümit Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Aday kadroya davet edilen kalecimiz B. Ahmet Şen, 25 Ağustos Salı günü saat 12.00'de İstanbul Le Meridien Otel'de Ümit Milli Takım kampına katılacak. Ümit Milli Takımımız, 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri kapsamında 4 Eylül 2020 tarihinde Esenyurt N. Kadıoğlu Stadı’nda Andorra U21Milli Takımı ile karşılaşacak. Aday kadroya Trabzonspor kalecisi Muhammet Taha Tepe ve Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu da davet edildi.'' ifadeleri kullanıldı.

1 sezon daha Hekimoğlu ile sözleşmesi bulunan Batuhan'ın sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray'a geri dönmesi bekleniyor.