Battlefield V'e sahip bütün oyuncular için yayınlanacak güncelleme ile TTK (Time To Kill - Öldürme Süresi) değeri artacak. Bu bağlamda rakip takımdan bir oyuncuyu öldürmek, eskisine göre daha zor olacak.

Battlefield V için aynı zamanda TTD (Time Till Death - Ölüm Süresi) ile ilgili de iyileştirmeler yapan EA; alınan hasar, iyileştirilen can miktarı ve daha birçok özelliğin ilerleyen zamanlarda değişeceğini söylüyor. Bu bağlamda yayınlanacak güncellemede TTK iyileştirmeleri yer alırken, TTD iyileştirmeleri yer almayacak.

DHA