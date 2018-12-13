Battlefield V'te 'ölüm' güncellemesi geliyor

Battlefield V'te hızlı ölüm sorununu çözecek güncelleme bugün yayınlanıyor.

13 Aralık 2018, Perşembe 11:58
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Battlefield V'te 'ölüm' güncellemesi geliyor

Battlefield V'e sahip bütün oyuncular için yayınlanacak güncelleme ile TTK (Time To Kill - Öldürme Süresi) değeri artacak. Bu bağlamda rakip takımdan bir oyuncuyu öldürmek, eskisine göre daha zor olacak.

Battlefield V için aynı zamanda TTD (Time Till Death - Ölüm Süresi) ile ilgili de iyileştirmeler yapan EA; alınan hasar, iyileştirilen can miktarı ve daha birçok özelliğin ilerleyen zamanlarda değişeceğini söylüyor. Bu bağlamda yayınlanacak güncellemede TTK iyileştirmeleri yer alırken, TTD iyileştirmeleri yer almayacak.

DHA

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