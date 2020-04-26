Bildiğiniz gibi Battlefield 5 için güncellemeler ve geliştirmeler sık sık yapılıyordu. İkinci Dünya Savaşı temalı oyunun birçok hayran kitlesi bulunuyor. Yeni bir bölüm gelmeyeceğini duyurmuş olan EA, oyun içindeki deneyimleri geliştirme üzerine odaklanacak.

Corona virüsü sebebiyle evden çalıştıklarını aktaran ekibin, Battlefield 5 için son güncellemeyi haziran ayında vermeyi planladıkları söyleniyor. Elbette salgın sebebiyle bu tarih ertelenebilir ancak yine de resmi kaynaklar son bölüm güncellemesinin haziran ayında geleceğini söylüyor.

Oyunun yeni gelecek güncellemesiyle birlikte nelerin beklendiği de ortaya çıktı. Bunlar arasında hile yapan kişilerle aktif olarak ilgilenmek varken diğerleri şu şekilde sıralanıyor:

Yeni İçerikler: Bu yaz yeni bir güncelleme yayınlanacak.

Haftalık Ödüller: Yaz güncellemesinin ardından, Haftalık Ödüller olarak Battlefield Parası veya Company Coin alacak ve kaçırdığınız teçhizatları açma şansı elde edeceksiniz.

Etkinlikler ve Aktiviteler: Ayrıca, topluluğun samimi bir atmosferde Battlefield V oynamasını sağlayan #FridayNightBattlefield sunucularının yeniden açılması gibi çeşitli haftalık aktiviteler yapmayı planlıyoruz. Geliştirme aşamasındaki Battlefield oyunlarında sizi buluşturacağımız Throwback Thursday etkinlikleri. (ShiftDelete)