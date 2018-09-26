Battlefield 5’in Rotterdam haritası gerçeğiyle karşılaştırıldı

Ancak, Battlefield 5’in Rotterdam haritası görünüşe göre tartışmalara büyük ölçüde cevap verebilecek nitelikte. Ortağı Together in Transit ile birlikte gezi blogu yayınlayan Zoe, oyunu ve gerçek hayatı karşılaştıran birkaç fotoğraf ve ekran görüntüsü yayınladı. Benzerlikler dikkat çekici. DICE, tramvaylardan tutun da Rotterdam’ın Erasmus heykeline kadar, Hollanda şehrinden ilham almak için çok zaman harcadı.

Oyunda yer alan binalarının çoğunun arkasında büyük bir tarih yatıyor. Zoe blogunda, aşağıdaki fotoğraflarda görünen Laurenskerk kilisesinin, savaşta hayatta kalmak için sığınılan şehir merkezindeki az sayıda binadan biri olduğunu yazıyor. Görünüşe göre kilisenin camları, bombalamalardan önce hasar almamaları için söküldü ve savaştan sonra yeniden yerleştirildi.

Witte Huis, şehirde stratejik bir rol oynadı. Avrupa’da inşa edilen ilk yüksek katlı bina olarak, Rotterdam Savaşı sırasında Hollanda ordusu için önemli bir keskin nişancı noktası oldu. Zoe, binada hala kurşun delikleri bulabileceğini yazdı.

Zoe, Battlefield 5 için düzenlenen son betanın ardından, haritayı oynadıktan sonra fotoğraf çekmek için ilham alındığını ve oyun ile şehir arasındaki benzerliklerin çoğunu fark ettiğini açıkladı. Zoe: “Haritayı bu kadar gerçekçi yapan DICE’ın etkileyici bir iş çıkardığını düşünüyorum. Haritanın özellikleri onu çok tanınabilir kılıyor ve eski Rotterdam’ı yeniden canlandırıyor.”





Rotterdam, II. Dünya Savaşı‘nda önemli bir rol oynadı. Mayıs 1940’ta Rotterdam Savaşı’nda yaşanan bir çıkmazın ardından Adolf Hitler, Hollanda’nın direnişini kırmak için kentte yıkıcı bir bombardıman başlattı. Bombalamalarda 1000 kişinin öldüğü tahmin ediliyor ve şehirde yangınlar o kadar yayıldı ki bir ateş fırtınası oluştu. Yangın rüzgarın etkisiyle besleniyordu. Firestorm ayrıca Battlefield 5‘in battle royale modunun adı.

Şehrin daha büyük bir savaşta önemli bir rol oynamasıyla birlikte, DICE’ın Battlefield 5 harita tasarımında bazı gerçek detayları sunması güzel bir şey.

Battlefield 5, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 20 Kasım 2018’de yayınlanacak. (Psoyun.com)