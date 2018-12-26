Battlefield 5’e premium para birimi gelecek!

Reddit‘te paylaşılan görselde 6,000 BC, 50 dolara satılacak. Battlefield 5 böylece iki para birimine sahip olacak: Company Coin (CC) ve Battlefield Currency. Halihazırda mevcut olan Company Coin’ler kozmetiklere, geliştirmelere ve donanımlara harcanabiliyor ve yalnızca oyunu oynayarak kazanılabiliyor. BC ise gerçek parayla satın alınabildiğinden, yalnızca kozmetiklere harcanabilecek.

DICE, Ekim ayında BC’lerin henüz sunulmayacağını, Battlefield 5 oyuncularının Company, ilerleme sistemlerini ve CC’yi deneyimlemelerini istediğini açıklamıştı ve şu ifadelere yer vermişti:

“Dengeli taş kağıt makas oyun mekaniği, Battlefield serisinin her zaman temeli olmuştur. Biz de gerçek para harcamanın zaferi garantilememesi veya oyunculara mutlak güç sunmaması gerektiğine inanıyoruz."

Geliştirici ayrıca Battlefield 5’te oyuncuların BC’yi diğer oyunculara avantaj sağlamak için herhangi bir eşyada kullanamayacaklarını belirtmişti.

Stüdyo geçen yıl, Star Wars Battlefront 2’de mikro ödemelerin uygulanması konusunda sıkıntılar yaşamış, çeşitli ülkelerin müdahalesi ve endüstrinin tepkisiyle karşılaşmıştı. Ardından yayıncı Electronic Arts (EA) ile ” daha etik bir yol haritası” uygulanması noktasında anlaştılar.

EA’nın Stratejik Büyüme Başkan Yardımcısı Matt Bilbey, Ağustos ayında şirketin oyunculara adalet, değer ve eğlencenin temellerini sağlamak için erken aşamada geliştiricilere doğru rehberlik sağlamak amacıyla oyun geliştirme çerçevesini ve test platformlarını yeniden tasarladığını açıkladı.

Battlefield 5 oyunculara yılbaşı hediyesi olarak ücretsiz iki silah veriyor. Ribeyrolles 1918 taarruz tüfeğini ve M1897 pompalı tüfeğini almayı unutmayın. (Psoyun.com)