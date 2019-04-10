Battlefield 5 sonunda premium para birimini getiriyor

Battlefield 5’in yeni para birimi gerçek parayla satın alınacak. Oyuncular oyun içi menüden veya PlayStation Store gibi birinci taraf mağazalardan satın alabilecekler.

EA, Battlefield Parasının Battlefield 5 Armory‘de kozmetik özelleştirme öğeleri, elit setler ve zaman kazandırıcılar gibi çeşitli öğeleri satın almak için kullanılabileceğini belirtti. Elit setler ve zaman kazandırıcılar 4 Nisan’da yayınlanmayacak fakat Battlefield 5‘in ilerleyen dönemlerinde kullanılabilecekler. Yine de oyuncular belirli kozmetik kişiselleştirme öğelerini satın almak için Battlefield Parası harcayabilecekler. Ayrıca Battlefield Parası‘nı kullanarak yeni Epik öğelere erişebilecekler. Öte yandan Company Coin ile alınabilen bazı kozmetik ögeleri de elde edebilecekler.

Company Coin düzenli ilerlemeyle kazanılan oyun içi para birimi ve Normal, Ender ve Nadir eşyaların satın alınmasında kullanılabiliyor. EA oyuna hem normal ilerleme hem de Battlefield Parası satın alarak elde edilebilecek daha fazla kozmetik ürün ekleyeceğini açıkladı. Burada en önemli nokta; Battlefield 5’te gerçek para harcamak istemeyen oyuncular herhangi bir dezavantaja sahip değiller.

Baharın ilerleyen dönemlerinde, Battlefield Parası ile alabileceğiniz iki tür zaman kazandırıcı gelecek. Kademe Yakalama öğeleri, tüm öğeleri oynama yoluyla kazanmak için yeterli zamana sahip olmayan oyunculara Bölüm Ödülü ögelerini açma seçeneği sunacak. XP Takviyeleri ise oynama sürenizde kazanacağınız deneyim puanı miktarını artırarak Bölüm, Kariyer, Silah, Taşıt veya Sınıf Rütbelerini daha hızlı atlamanızı sağlayacak. (Psoyun.com)