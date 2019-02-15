Battlefield 5 satışları hayal kırıklığı yarattı

Electronic Arts'ın popüler oyunlarından biri olan Battlefield 5 satışları beklentileri karşılayamadı. Satış rakamlarını dünyayla paylaşan yayıncı şirket, Battlefield V'in 31 Aralık 2018 tarihine kadar toplamda 7.3 milyon adet sattığını duyurdu. Her ne kadar bu rakam çok düşük görünmüyor olsa da, EA'nin söz konusu oyundan beklentisi çok daha yüksek olduğundan satış rakamları yüzleri bu kez güldürmedi.

EA'nin bir önceki oyunu olan Battlefield 1, benzer süre aralığında 10 milyondan fazla satmıştı. İlk oyunla karşılaştırıldığında elbette Battlefield V'in satışlarında kayda değer bir başarı görülmüyor.

Peki satışlar neden beklentilerin altında? Electronic Arts CFO'su Blake Jorgensen, satışlardaki düşüsü birkaç farklı farklı nedene bağlıyor. 2018'in son çeyreğiyle ilgili yapılan mali değerlendirmeler sırasında konuşan Jorgensen,"Çıkış tarihinin Kasım ayına ertelenmesi maalesef satışları kötü etkiledi. Battlefield V, tatil dönemine yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi nedeniyle çok daha sıkı bir rekabetle mücadele etmek zorunda kaldı." sözlerini kullandı.

DHA