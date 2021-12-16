Kara Kartal’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’den kiraladığı Michy Batshuayi, Beşiktaş ’ta istikrarsız bir görüntü sergilemişti. Özellikle bitirici vuruşlarda problem yaşayan Belçikalı golcü, Kayserispor mücadelesinde bambaşka bir form ortaya koydu. 2 gol ve 1 asistlik performansıyla Beşiktaş’a 4-2’lik zaferi getiren Batshuayi’nin özgüveni yerine geldi.

Takım çalışmalarında da attığı gollerle yıldızını parlatan Batshuayi, pazar günü Fenerbahçe ’yle oynanacak dev derbide Kara Kartal’ın en önemli hücum silahı olacak. Batshuayi’ye ek olarak Larin ve Güven’in de skorer kimliklerini geliştirmeleri dikkat çekiyor.