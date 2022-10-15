Fenerbahçe 'nin transferin son günlerinde kadrosuna kattığı Michy Batshuayi, Jorge Jesus'un elinde elmasa dönüştü. Büyüleyen bir performans gösteren Belçikalı santrfor, kendisini ısrarla isteyen hocasını utandırmazken golleriyle hem kazandırıyor hem de kasayı dolduruyor. Önceki gün deplasmanda AEK Larnaca'yı penaltıdan avlayan 29 yaşındaki futbolcu, Güney Kıbrıs ekibine Kadıköy'den sonra ikinci darbeyi vurdu. Ligde Karagümrük'ü yine son anlarda deviren Batshuayi, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. maçında 4'üncü golünü atmayı başardı.

BEŞİKTAŞ'TA BEĞENİLMEDİ

Geçen sezon Chelsea'den Beşiktaş 'a kiralık olarak gelen Michy Batshuayi, sezon başındaki performansıyla taraftarı mutlu ederken kötü sonuçlarla birlikte de taraftarla kopukluk başlamıştı. Attığı gollerden çok kaçırdığı gol pozisyonlarıyla gündeme gelen Belçikalı golcü Siyah-Beyazlılar'da oynadığı 42 karşılaşmada 14 gol ve 5 asist yapmıştı.





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FENERBAHÇE BONSERVİSİNİ ALDI

Yaz transfer döneminde uzun süre forvet arayan Sarı-Lacivertliler, transferin bitimine sayılı günler kala Crystal Palace ile anlaşamayan Batshuayi'yi kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'den Kap'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir. Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro,2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir. " denilmişti.





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AVRUPA'DA ÇOK BAŞKA!

Deneyimli futbolcu, Avrupa'daki skor katkısı ile 630 bin Euro (11.4 milyon TL) kazandırırken Süper Lig'de 1.25 milyon TL ile direkt katkı sağladı. Belçikalı forvet, böylelikle Fenerbahçe'nin cebine 12 milyon 650 bin TL soktu.

6 İSABETLİ ŞUTTA 4 GOL ATTI!

Beşiktaş'ta geçen sezon pozisyonlardan yararlanamamasıyla hafızalara kazınan Batshuayi, Fenerbahçe'de bambaşka bir kimliğe büründü. Şimdiye kadar 7 karşılaşmaya çıkan Belçikalı futbolcu 8 şut çekerken, 6'sında tam isabet buldu. Bunlardan 4'ünde rakip kalecileri avlamayı başardı. (Sabah)







