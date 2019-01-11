Galatasaray'ın tranfser gündemindeki Michy Batshuayi ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Valencia dün Belçikalı golcünün kiralık sözleşmesini fesh ettiğini açıklamıştı. Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandıran Batshuayi'den kötü haber geldi. Fenerbahçe'nin de talip olduğu golcü futbolcu menajerine Türkiye'ye gitmek istemediğini söyledi.

Oyuncunun haklarını elinde bulunduran Meissa N'diaye Galatasaray ve Fenerbahçe'den teklif aldıklarını doğruladı. Ancak oyuncunun kesinlikle Türkiye'yi düşünmediğini belirtti.

Yıldız golcünün talibi çok

Chelsea'nin sözleşmeli futbolcusu olan Batshuayi'ye teklif yağıyor. Fransız ekibi Monaco'nun da gündemine gelen golcü futbolcu ile Ada ekiplerinden Everton, Crystal Palace ve Fulham da ilgileniyor.

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Belçika Milli Takım forması da giyen Batshuayi Valencia'da kiralık olarak geçirdiği ilk yarıda beklentileri karşılayamamış ve 23 maçta 3 gol atabilmişti.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr

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