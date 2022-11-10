Batshuayi ve Mertens Belçika kadrosuna seçildi

Katar’ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası’na sayılı günler kala ülkeler turnuvaya katılacağı kadroları açıklamaya başladı. Turnuvanın favori ülkelerinden Belçika’da da kadro belirlendi. Teknik Direktör Roberto Martinez, 26 kişilik kadroya şu isimleri dahil etti:

"Casteels, Courtois, Mignolet, Alderweireld, Debast, Faes, Theate, Vertonghen, Carrasco, Castagne, Meunier, T.Hazard, De Bruyne, Dendoncher, Onana, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, E.Hazard, Mertens, Trossard, Batshuayi, Openda, Lukaku."