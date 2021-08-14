Batshuayi transfer ateşini yaktı! Nkoudou ile telefonda konuştu

Beşiktaş 'ın listesinde bulunan golcü oyuncu Michy Batshuayi, transfer ateşini adeta yaktı. Eski takım arkadaşı Kevin Nkoudou ile telefonda görüşen Belçikalı oyuncu sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.

Beşiktaşlı oyuncu Nkoudou sosyal medya hesabından önce Batshuayi'yi arayacağına dair bir tweet attı. Daha sonra görüşmenin gerçekleştiğini gösteren bir paylaşım daha yaptı.









Nkoudou'nun bu paylaşımının ardından Michy Batshuayi, sosyal medya hesabından 'Nkoudou arıyor' ifadesini kullanıp gülme emojisi paylaştı. İkilinin bu eğlenceli hali transferin sonlanmak üzere olduğu yönünde yorumlandı.





Sergen Yalçın da Ç. Rizespor maçının ardından Batshuayi'nin gelecek hafta takımına katılmasını beklediğini ifade etmişti.







