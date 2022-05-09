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Batshuayi ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor

Son dakika Beşiktaş haberi...Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçıran Belçikalı golcü Batshuayi, oyundan çıkarken taraftarın tepkisine maruz kaldı. Batshuayi için taraftarlar, 'Artık bavulunu toplama zamanı geldi' yorumunda bulundu.

09 Mayıs 2022, Pazartesi 09:47 Son Güncelleme:
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Batshuayi ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor

Beşiktaş 'ta Larin 7. dakikada ceza alanı içinde Novak'tan sıyrılmak isterken top Fenerbahçeli oyuncunun eline çarptı ve hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Michy Batshuayi, meşin yuvarlağı direğe nişanladı. Süper Lig 'deki son iki penaltısı da direkten dönen Belçikalı yıldıza tribünler tepki gösterdi. Bu sezon attıklarından çok kaçırdıklarıyla gündem olan futbolcu için, "Artık bavulunu toplama zamanı geldi..." yorumunu yaptı.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

Performansıyla eleştirilen Batshuayi, 62. dakikada yerini N'Koudou'ya bıraktı. Çıkarken ıslıklanan Belçikalı futbolcu, kulübe yerine direkt soyunma odasının yolunu tuttu. (Sabah)

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