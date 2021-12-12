Batshuayi: Beşiktaş’ın galibiyet alması çok daha önemli

Süper Lig 'in 16. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-2 mağlup eden Beşiktaş 'ta iki gol ve bir asistle yıldızlaşan Michy Batshuayi, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Batshuayi'nin açıklamaları şöyle;

Benim için güzel bir gün oldu. Yine de bunu çok umursamıyorum. Beşiktaş’ın galibiyet alması çok daha önemli. Özgüven anlamında bizim için çok güzel bir sonuç. Bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini, reaksiyon vermemiz gerektiğini konuşmuştuk. Sezonun geri kalanı için özgüven anlamında bu galibiyet çok önemliydi. Çalışmaya devam etmeliyiz.