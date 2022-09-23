Batshuayi 3 puanı getirdi! Belçika - Galler maç sonucu: 2-1

UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup maçında Belçika, Roi Baudouin Stadı'nda Gareth Bale'li Galler'i konuk etti. Maçta FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık düdük çaldı.

Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başladı ve 10. dakikada Batshuayi'nin asisti Kevin de Bruyne'nin golüyle Belçika 1-0 öne geçti. İlk yarının son dakikalarına doğru dakika 37'de Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi bu kez gol atarak sahne aldı ve skoru 2-0'a taşıdı. Bu skor aynı zamanda ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıya Galler hızlı başladı. 50. dakikada Brennan Johnson'un asisti Kieffer Moore'un golüyle farkı 1'e indirdiler: 2-1.

Mücadelenin geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Belçika ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazanmayı bildi.

Bu skorla Belçika, 10 puanla 2. sırada yer alırken; Galler 1 puanla son sırada kaldı.