Aboubakar'dan sonra Beşiktaş 'ın yeni forveti olan Michy Batshuayi, Beşiktaş taraftarına bir türlü kendini kabul ettiremedi.

Kaçırdığı gollerle saç baş yoldurtan Belçikalı forvet buna rağmen Gol Krallığı yarışında iddialı bir konumda. 15'er golle zirveyi paylaşan Hatay'dan El Kaabi ve dün akşam maça yedek başlayan Kasımpaşalı Umut Bozok'u 14 golle takip eden Kartal'ın golcüsü, mücadeleye zirveyi ele geçirmek için çıktı.

En az 1 gol atıp rakiplerini yakalamak, hatta öne geçmek için fırsat ayağına gelen Batshuayi, yine kötü bir performans sergiledi. İkinci yarının başında fileleri bulan bir vuruş ofsayt nedeniyle gol olarak geçerli sayılmayan Belçikalı forvet 62'de Kenan Karaman ile değiştirildi. Ve Batshuayi kenara gelirken tribünler tarafından ıslıklanıp protesto edildi.