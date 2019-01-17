Batman efsanesi sahalara geri dönüyor

Rocksteady, Batman Arkham Knight ile iyi bir ivme yakalamıştı. Daha sonrasında bir daha Batman serisini geliştirmeyeceklerini açıklayan şirket, oyuncuları üzmüştü. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan görsele göre yeni batman oyunu yolda olabilir. Eddie Mendoza adlı tasarımcının paylaştığı görsel, yeni batman serisinin çıkacağı yönünde.

Eski bir Warnos çalışanı olan tasarımcının paylaştığı görüntüde Batman'in konsept tasarımları yer alıyor. Bu iddiaların doğru olması sonucunda hangi stüdyonun Batman oyununun yapımını üstleneceği de merak konusu.

Yeni Batman oyununun kesin olarak çıkıp çıkmayacağıyla ilgili herhangi bir açıklama bulunmasa da ortaya çıkan görsellerin bunu doğrular nitelikte olduğunu belirtmekte fayda var.

DHA