UEFA Avrupa Ligi son 32 tur rövanş mücadelelerinde Sevilla- Lazio maçının ardından heyecan bugün gerçekleşecek 15 karşılaşma ile devam edecek. Kupa 2’de gecenin merakla beklenen maçlarından birinde Arsenal, sahasında BATE Borisov’u konuk edecek.

Mutlak favori olarak çıktığı ilk maçta Belarus temsilcisine 1- 0 kaybeden İngiliz ekibi, bir sürpriz yaşamadan tur için sahaya çıkacak. BATE ise mucizeyi gerçekleştirebilmek adına elinden geleni yapacak.

BATE’nin umudu eksikler

Rövanş mücadelesinde bir sürprize imza atarak turu geçmeyi hedefleyen BATE’nin en büyük umutlarından birisi ise Arsenal’de sakat ve cezalı oyuncuların fazla olması. İngiliz ekibinde stoperler, Rob Holding ile Sokratis, sağ bek Hector Bellerin, santrfor Danny Welbeck sakat.

Mesut Özil ve Aaron Ramsey’in durumu ise şüpheli. Ayrıca ilk maçta rakibine dirsek atarak kırmızı kart gören Alexandre Lacazette de cezalı. Bu doğrultuda da Belarus ekibi turu geçebileceğine inanıyor.