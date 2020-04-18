Corona virüsüne rağmen futbolun devam ettiği tek Avrupa ülkesi olan Belarus'ta heyecan devam ediyor. 5. hafta mücadelesinde ülkenin köklü takımlarından olan fakat bu sezona istediği gibi başlayamayan BATE Borisov, Torpedo Zhodino'yu konuk edecek. 4 maçta 6 puan toplayabilen BATE, 6 puanla 10. sırada yer alıyor. Torpedo ise 9 puanla 3. sırada. Ev sahibi BATE, evinde kazanıp rakibiyle puanları eşitlemenin peşinde olacak. Konuk ekip ise zirveye bir adım daha yaklaşmak için evine galibiyetle dönmek istiyor.

BATE Borisov - Torpedo Zhodino maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ 20.00'de başlayacak maçın Türkiye yayıncısı bulunmuyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak. Ülkedeki ölüm ve vaka olaylarına karşılık lig ara vermemişti. Ancak bazı tedbirler de alınıyor. Belarus’ta futbol severlerin işini kolaylaştırmak ve biraz daha fazla evde tutabilmek için Belarus’un lig maçları Youtube üzerinden şifresiz yayınlanıyor.

Amaç şu anda futbolsuz günler geçiren Avrupa ve dünya ülkelerine bedava bir şekilde kendi maçlarını izleterek reklam yapmak.