Anadolu Kartalı, 5 yıl sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkıyor. İlhan Palut ve talebeleri, UEFA Konferans Ligi 2. Tur eleme maçında Konya’da BATE Borisov ile karşılaşacak. UEFA’ya bildirilen kadroda yer almayan Bruno Paz ve Oğulcan Ülgün’ün yanı sıra takımda düşünülmeyen Barış Yardımcı ve Paul Jose Mpoku, mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör İlhan Palut, maça hazır olduklarını söyledi. Palut, “Çok ciddi bir rakip. Birlikte oynayan oyuncularla istikrar yakalamış olmamız avantaj. Turu geçmeyi camia olarak istiyoruz, inanıyoruz” dedi.

BATE Borisov- Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda oynanacak BATE Borisov-Konyaspor maçını Portekizli hakem Gustavo Fernandes Correia yönetecek. Karşılaşmada Correia'nin yardımcılıklarını Pedro Ribeiro ve Paulo Bras üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Joao Antonio Ferreira Gonçalves olacak. Bu akşam TSİ 22.00'de başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Konyaspor , BATE Borisov'u elemesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turunda Koper - Vaduz eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maç 4 Ağustos Perşembe günü deplasmanda, rövanş karşılaşması ise 11 Ağustos'ta MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

BATE Borisov-Konyaspor muhtemel 11'ler:

BATE Borisov: Scherbits, Nechaev, Filipovic, Bordachev, Oreshkevic, Bocherov, Gromyko, Sazonchik, Bessmertniy, Malkevich, Milic

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Uğurcan, Calvo, Guilherme, Amir, Soner, Bytyqi, Muric, Rahmanovic, Cikalleshi







