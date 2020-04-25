Basur (Hemoroid) nedir? Basur belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Basur yani diğer bir ismi ile hemoroid pek çok sebepten dolayı meydana gelebilmektedir. Ancak genel olarak basurun neden kaynaklandığı anlamak kolay değildir. Bu hastalıktan pek çok kişinin mustarip olması nedeniyle günümüzde basur (hemoroid) belirtileri nelerdir merak ediliyor. Basur toplumda yaygın olarak görülen hastalıklardan biridir. İnsanların %25 kadarı hayatlarının bir döneminde basur ile karşı karşıya kalabiliyor. Pek çok farklı belirti ile kendini gösteren hemoroid iç bölümünde eğer kan pıhtısı oluşursa, o zaman şiddetli bir ağrı ya sebebiyet verebiliyor.

O yüzden mutlaka gerekli belirtiler dikkatli şekilde okunmalı ve buna göre doktora başvurulmalıdır. Böylece tedavinin yapılması için pıhtı boşaltılması gerçekleştirdikten sonra önlemler alınabilir. Ayrıca evde uygulanacak bazı yöntemler kısmen ya da tamamen bu hastalıktan kurtulma şansı verebilmektedir.

Basur (Hemoroid) nedir?

Makat çevresinde ve biraz daha üst bölümünde yer alan rektum alt kısmının şişmiş damarlar eşliğinde ortaya çıkan hastalığa basur (hemoroid) denmektedir. Gelişim durumuna bağlı olarak eksternal hemoroid ile beraber internal hemoroid olarak adlandırılmaktadır. Böylece yapılan teşhis üzerinden tedavi yöntemleri ele alınabilmektedir. Bölgeye bağlı olarak tedavi hem hastanede hem de evde bireysel yöntemler kapsamında gerçekleştirilebiliyor. Mutlaka belirtileri doğru şekilde analiz ederek buna uygun iyileşme yöntemleri ele alınmalıdır.

Basur (Hemoroid) belirtileri nelerdir, nasıl anlaşılır?

Hemoroid türüne bağlı olarak basur belirtileri değişkenlik gösterebilir. Örneğin eksternal hemoroidi olanlar için belirtiler şunlardır;

- Anüs çevresinde meydana gelen şiddetli kaşıntı ve rahatsızlık,

- Dışkıda kan,

- Anüs çevresinde ağrı, kaşıntı ve şişlik,

- Bölgede oturmak suretiyle meydana gelen ağrılar,

External hemoroid konusunda meydana gelen belgeler bunlardır. Özellikle aşırı zorlanması ve temizlenmesiyle ovalanması karşısında belirtiler daha fazla şiddetli hale gelebilir.

Ayrıca internal hemoroid rahatsızlığı için de meydana alan belli başlı bazı belirtiler söz konusudur.

- Makat bölümünde basurun sarkma suretiyle ele gelmesi,

- Dışkı ile tuvalet kağıdında ortaya çıkan kan,

Bu gibi belirtiler de internal hemoroid için anlaşılabilecek durumlardır. Genel olarak sarkmış hemoroid herhangi bir ağrıyı çok fazla hissettirmez. Ancak sarkmış olan hemoroid önemli oranda ağrı ve acıya sebebiyet verebilmektedir.

İç basur belirtileri nelerdir?

İç basur diğer adıyla internal basur olarak da bilinmektedir. Yukarıda da verildiği gibi belli başlı belirtiler üzerinden bu sorunu anlamak mümkün. Özellikle makat bölümünde basurun sarkma durumu söz konusuysa bu durum iç basurdur. Aynı zamanda dışkıda veya tuvalet kağıdı kullanıldığı zaman parlak bir kırmızı kan iç basur belirtileri arasında yer alır. Bilindiği üzere iç basur yani internal basur acılı ve ağrılı bir dönem yaşatabilir. Bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak adına belirtiler üzerinden doktora başvurmak büyük öneme sahiptir. Bölgesel açıdan yapılacak doğru teşhis ve tedavi ile yeniden sağlıklı yaşama kavuşma şansı elde edilebilir.

Hemoroidden korunmak için neler yapılabilir?

Belli başlı bazı unsurları ele almak suretiyle hemoroidden korunmak mümkün. Yani daha doğrusu bu sorun ortaya çıkmadan önce bazı önlemler hastalığın yaşanmasına engel teşkil edebilir.

- Yüksek lifli gıdaları tüketmek gerekir,

- Gün içerisinde bol su tüketimi sağlanmalıdır,

- Dışkılama ihtiyacı ortaya çıktığında hemen tuvalete gidilmelidir,

- Egzersiz yapılmalı ve aşırı kilodan uzak durulmalıdır,

- Uzun süre oturmaktan kaçınılması gerekir,

Bu gibi unsurları ele almak suretiyle basurun farklı çeşitlerinden uzak durmak mümkün. Aynı zamanda eğer farklı basur çeşitlerinden birine maruz kaldıysanız, bu tür önlemler ağrı ve acıyı minimum seviyeye çekme olanağı sağlar.