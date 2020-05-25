Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze'nin kulüpten ayrılacağının netleşmesi, gündemdeki tazeliğini korumaya devam ediyor.

Kendisiyle aynı dönemde hem milli takımda, hem de Bayern Münih'te beraber oynama fırsatı bulan Almanya futbolunun efsanelerinden Bastian Schweinsteiger de konuyla ilgili görüş belirtmekten geri kalmayan isimler arasında yer alıyor.

Söz konusu kararı üzüntüyle karşıladığını dile getiren Schweinsteiger, "Çok büyük bir talihsizlik. Genç yaşlarda onun ne kadar büyük bir yetenek olduğunu hepimiz biliyoruz. Avrupa'nın en iyi kulüplerinden biri olmasına gerek yok, ancak onun oynayabileceği bir takım bulacağını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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