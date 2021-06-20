Başpehlivanlar Kırkpınar öncesi kampta

Mahir ÇEVİREN/FİNİKE, (DHA)- KIRKPINAR güreşlerine hazırlanan başpehlivanlar çalışmalarını antrenör Kemal Yılmaz ve Okan Aksoy gözetiminde sürdürdü.

Başpehlivanlar Orhan Okulu, Tanju Gemici, Ramazan Bircan ve diğer pehlivanlar 9-10-11 Temmuz tarihlerine yapılacak olan Kırkpınar güreşlerine hazırlanıyor. Korkuteli'de çalışmalarını sürdüren Orhan Okulu, "Kırkpınar güreşlerine hazırlıklarımızı burada sürdürüyoruz. Kumluca güreşleri ve Nilüfer Çalı Güreşlerini kazanarak ikide iki yaptım. Şu anki hedefim Kırkpınar'ı da alarak bunları taçlandırmak" dedi.

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