Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde geçen yıl olaylı geçen müsabakada Ali Gürbüz karşısında hakem kararıyla yenik ilan edilmesinin ardından Kırkpınar'a katılmayacağını açıklayan başpehlivan Recep Kara, bu yıl Kırkpınar'a katılma konusunda henüz kararını vermediğini söyledi. Kara, "Yine Kırkpınar yaklaştı ama çok baskı var güreşmem konusunda. İnanın samimiyetle söylemek gerekirse daha kararımı vermedim. Son hafta bakacağım durumuma, Kırkpınar güreşlerine eğer inanırsam kendime iyi bir form yakalarsam bekli güreşirim. Onun dışında şuan ki fikrim güreşmek yönünde değil" dedi.

Edirne'de geçen yıl yapılan 657'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlar Recep Kara ile Ali Gürbüz arasındaki 3'ncü tur güreşinde son saniyede puanı kimin tartışması üzerine Video Yardımcı Hakem sistemi VAR incelemesi yapılmıştı. Ali Gürbüz'ün galip ilan edildiği müsabakanın ardından Recep Kara, karara sert tepki göstererek, Kırkpınar güreşlerini bıraktığını açıklamıştı.

Kırkpınar başpehlivanlarından Recep Kara, Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Belediyesi tarafından düzenlenen Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Güreşleri'ne katıldı. Geçen yıl Kırkpınar'da Ali Gürbüz karşısındaki yenik ilan edildiği karşılaşmaya değinen Kara, güreşi çok iyi bildiğini belirterek, "Esasında insanların vicdanında Recep Kara galip geldi. Ama sonuçta hakem heyetinin verdiği karar kesin sayılıyor. Nitekim arkadaşımız Ali Gürbüz'ü galip ettiler. Ben de buna isyan ettim. Çünkü inandığım haklı olduğum bir davaydı. Çünkü insan bir yıllık emeğinin karşılığını Kırkpınar tarihi güreşlerinde alıyor. Ben 17 yıldır tarihi Kırkpınar güreşlerinde başa güreşiyorum. Bu diye kolay her sene birinci olmak ve altın kemeri almak için gittim" dedi.

"BASKI VAR AMA KIRKPINAR İÇİN KARARIMI VERMEDİM"

Ordu Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığı'nı yaptığını söyleyen Kara, bünyelerinde 1500 sporcu bulunduğunu ve yeni yetişen pehlivanların da olduğunu kaydetti. Kara, şunları söyledi:

"Bunların hepsinin sıkıntılarını ben tek tek yaşıyorum. Geri kalan zamanda da forma girmek için çalışıyorum. Er son Kırkpınar'a geliyorsunuz bu tarz şeyler olunca insanın gerçekten canı sıkılıyor. Yaptığı işe küsüyor yani. Ama şöyle bir gerçek var, ben sporu sadece maddi araç olarak görmüyorum. Sonuçta hayatımızı bu işten kazanıyoruz ama Ata sporumuz güreş gerçekten spordan daha öte bir branş. Yani yiğitliği, mertliği, örf, adet geleneği ustaya saygı çırağı kollama. Yani her türlü bizi biz yapan değerleri bu er meydanında görebilirsiniz. Geleceğe bırakabileceğimiz yegane miras bu diye düşünüyorum. Ata sporu pehlivanlık yiğitlik, cesaret, mertlik biz bunları bırakacağız bizden sonra gelecek kuşağa. Bu seyircimiz için, bu milletimiz için ben güreşi bıraktım demedim. Ben geçen sene gelmeyeceğimi ifade etmiştim. Yine Kırkpınar yaklaştı ama çok baskı var güreşmem konusunda. İnanın samimiyetle söylemek gerekirse daha kararımı vermedim. Son hafta bakacağım durumuma, Kırkpınar güreşlerine eğer inanırsam kendime iyi bir form yakalarsam bekli güreşirim. Onun dışında şuan ki fikrim güreşmek yönünde değil. Ama güreşi bırakmadım. Bir iki yıl daha veya üç yıl. 37 yaşındayım bizim 45 yaşına kadar güreşme hakkımız var ama 40'lı yaşlarda bunu noktalamayı düşünüyorum. Bizden sonra gelecek kardeşlerimize meydanı bırakmak gerekiyor. Alttan daha iyi pehlivan kardeşlerimiz yetişiyorlar. Onlar artık bu bayrağı devralsınlar. Biz artık yönetici olarak Türk sporunu, Türk güreşinin önünü nasıl açabiliriz onu düşüneceğiz."

"HAKKINI HELAL ET DEMELERİNİ BEKLEDİM"

Geçen yıl Ali Gürbüz'e yenildiği olayla güreşin hakemlerinin eski rakipleri olduğunu belirten Kara, "Yağlı güreşlerde 50 derece sıcağın altında güreş yapıyoruz, hava şartları ile de mücadele ediyoruz .Zor bir branş. İnsan o sıcakta emeğinin karşılığını almak istiyor. Hakemlikte kolay değil. Ben onlara da hak veriyorum ama burada sporcuların müsabakalarını yönetirken azami derecede dikkat etmeleri gerekmektedir. Artık kameralar var, kayıtlar var. Bunlara baksınlar o emeğin orada zayi olması haksız bir şekilde elinden alınması insana çok koyuyor. Sonuçta insanız, insan hata yapabilirler. Hata bize mahsus bir şey. Geçen sene bizim güreşimizi yöneten ustalarımız. Usta diyorum çünkü hepsi bizden büyük ve teri terime karışmış. Benim güreşimi yönetenler hepsi eski rakibimdi. Onları da zaten hepsini güreşten sonra görevden aldılar. Yanlış karar verdikleri için hepsinin federasyon görevden aldı. Ama şunu bekledim ben onlardan insan hata yapabilir basiretimiz bağlanır hakkını helal demeleri bekledim. Şimdiye kadar öyle dönüş gelmedi. Bu da insanı üzüyor, bugün güreş var yarın yok. Yarın yüz yüze bakacağız o yüzden ben Kırkpınar'da görev yapan hem sporcular hem hakemler hem idarecilerin azami derecede dikkat etmelerini istiyorum. Bir yılın emeğini, bir güne, bir saate sıkıştırıyorsun. Ben bunlara dikkat etmelerini istiyorum" diye konuştu.



