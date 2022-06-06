Kocaelili şampiyon güreşçi Ömer Aslantaş onuruna gerçekleştirilen 14. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri'nde Nedim Güler ile İsmail Balaban finale kaldı.

Hürriyet'in haberine göre zorlu geçen final mücadelesinde İsmail Balaban'ı yenen Nedim Güler, başpehlivan olurken Balaban'ın Güreş sırasındaki tepkisi dikkat çekti.

Boyunduruk hamlesi sonrası Nedim Güler ihtar alırken tam bu esnada İsmail Balaban beklenmedik bir tepki gösterdi.

Rakibinin yanına giden İsmail Balaban, Nedim Güler'in elini havaya kaldırarak kısa süreliğine güreş alanından uzaklaştı.

İsmail Balaban'ın bu tepkiyi neden gösterdiği bilinmezken spiker şaşkınlığını "Böylesini hiç görmemiştim" sözleriyle ifade etti.

İSMAİL BALABAN'IN GÜREŞ KARİYERİ

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı.

2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştı.

2021'DE SURVIVOR'DA ŞAMPİYON OLDU

Survivor 2021'de 6 ay ay süren zorlu mücadele sonrası Poyraz'la finale kalan İsmail Balaban, seyircilerin oylarıyla şampiyon olmuştu.

ALTIN KEMER NEDİM GÜREL'E GİTTİ

Kocaeli’de 14.’sü düzenlenen Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri tamamlandı. Tarihi Kırkpınar güreşi öncesi yapılan organizasyona ilgi yoğundu. Turnuvada 65 başpehlivan boy gösterdi. 13 boydan 960 güreşçinin de katıldığı organizasyona toplam 1025 sporcu katılmış oldu. Başpehlivanların yarışında merakla beklenen şampiyonluğu Nedim Gürel göğüsledi. Finalde İsmail Balaban’ı mağlup eden Gürel, altın kemerin sahibi oldu.

Organizasyona dair açıklamalarda bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Kocaeli, sporun başkenti olacak demiştik. Bu vizyonla hareket ediyoruz. Bu manada çok ciddi Spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyoruz. Sekapark’taki yağlı güreşler yıllardır ilgiyle takip ediliyor. Türkiye’nin dört bir yanından güreşseverler gelip burayı izliyorlar. Başpehlivanlarımızın neredeyse tamamının katıldığı bir organizasyon oldu. Bu seneki organizasyonumuzda sınıf atlama imkanı da tanınmış oldu. Bu da Kocaeli’yi benzer 5 tane organizasyondan biri haline getirdi. Bizim açımızdan kategori atlama imkanının verilmesi önemli bir başarı. Bu sene bir başka yeniliğimiz de alanımızda oldu. Oldukça güzel bir ortam oluştu burada. Hem tribünler açısından hem saha açısından daha güzel bir organizasyon oldu. Güreşseverler mutlu, güreşçilerimiz mutlu, federasyon mutlu, biz de mutluyuz” şeklinde konuştu.