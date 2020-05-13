İyileştirici bir etkisi olması ile beraber baso beyaz kan hücresi kemik iliğinde üretilmektedir. Vücutta meydana gelebilecek olası tehlikelere karşı Baso beyaz kan hücresi üretimi yüksek oranda artış gösterir. Özellikle virüs ve bakteri ile beraber mantar gibi zararlara karşı gerekli oranda artış sağlanır. Bu artış ile beraber referans aralığının üzerine çıkması ile belli başlı bazı hastalıklardan bahsetmek mümkün olur. Yapılan kan testi üzerinden miktara bağlı olarak tanı ile beraber tedavi yöntemleri uzman doktor kontrolü altında ele alınır.

BASO nedir? BASO yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Baso beyaz kan hücresi mantar ve virüsler ile beraber bazı bakteriler için güçlü bir savunma mekanizması oluşturmaktadır. Genel olarak ise bağışıklık sistemini koruyan ve bir koruma çeperi oluşturan beyaz kan hücreleri olarak da dile getirmek mümkün. Ancak sağlıklı bir insan vücudunda baso miktarının yükselmesine gerek yoktur. Söz konusu herhangi sağlık sorunu olduğunda ise bu beyaz kan hücresi önemli miktarda salgılanır ve artış göstermeye başlar.

Özellikle vücudun farklı noktalarında iltihaplanma yaşandığı zaman yapılan kan testi ile beraber baso yüksekliği üzerinden bu durum anlaşılır. Bir hayli yüksek çıkan bu değerler kapsamında baso beyaz hücreleri iltihaplı bölgeye hücum eder ve savunma mekanizması oluşturur. Bu doğrultuda iltihabın kaynağını bularak iyileştirmek için çalışmaya başlar.

Baso değeri yükseldiği zaman kişinin bağışıklık sisteminde bazı sorunlar olduğuna işaret eder. O yüzden mutlaka periyodik olarak kan testi üzerinden bu ölçümün yapılması gerekmektedir. Yapılan hemogram yani kan sayımı ile beraber değerler yüksek çıktığı zaman bunun nedeni araştırılmaya başlanır. Bu konuda belli başlı bazı hastalıklardan bahsetmek mümkündür.

- Bağırsak iltihabı,

- Şeker hastalığı,

- Hodgkin kanser hastalığı,

Genelde bu tür sorunların ortaya çıktığını anlatan baso yüksekliği, kan sayımı üzerinden laboratuvar ortamında yapılan test ölçüleri ile beraber anlaşılır. Diğer taraftan baso değerinin düşük olması vücudun sağlıklı olduğuna işaret eden bir parametredir. Ancak bazı zamanlarda bu değerin aşırı oranda düşüş göstermesi bazı hastalıkları ön plana çıkarabilmektedir. En önemlisi psikolojik travmalar söz konusu olabilir. Aynı zamanda uzun süreli steroid tedavisi gören kişilerde aşırı düşüklük yaşanabilmektedir. Bu tür durumlar söz konusu olduğu zaman kan testi ile beraber bazı tahliller üzerinden sonuç çıkarılır. Çıkan sonuç ile beraber teşhis üzerinden uzman doktor kontrolü altında tedavi süreci başlar.

Kanda BASO değeri nedir?

İnsan vücudunda Beyaz kan hücreleri bağışıklık sistemini koruma noktasında önemli bir potansiyel teşkil eder. Özellikle bakteri ve virüs ile beraber bu gibi pek çok zararlıya karşı önemli bir koruma sağlar. Yani diğer bir deyişle BASO bağışıklık sistemini ve insan vücudunu koruyan bir beyaz kan hücresidir. Özellikle vücut direncini kaybettiğinde ve vücuda bir takım virüs ile beraber mantar ve bakteriler girdiği zaman, kemik iliği üzerinden baso beyaz kan hücresi üretimi gerçekleşir.

Normal şartlar altında belirli bir seviyede bulunan baso referans aralığı, yaşanacak olası hastalıklar sebebiyle bir anda yüksek orana çıkabilmektedir. Böylece vücudu tehdit eden unsurlar ile savaşmaya başlar. Bu doğrultuda beyaz kan hücreleri vücudu korumak amaçlı doğal bir savunma mekanizması oluşturmaktadır.

BASO kan değeri kaç olmalı?

Sağlıklı bir insan vücudunda baso kan değeri düşüktür. Vücutta yer alan akyuvar oranı açısından ele alındığı zaman miktarı yaklaşık olarak %1 ile %4 arasında değişkenlik göstermektedir. Ele alınan kan testi ile beraber baso kan değeri ortaya çıkarılmaktadır. Bu doğrultuda sağlıklı bir insanın yapısında 200 hücreden az olması gerekmektedir. Eğer bu değer 200'ün üzerine çıkarsa sağlıksız bir durum meydana geldiği anlaşılır. Özellikle çok yüksek oranlara çıktığı zaman kan kanseri gibi hayati risk faktörü taşıyan hastalıklardan bahsetmek mümkün.

Böyle durumlarda ele alınacak olan kan testi ile beraber sonuç ortaya çıkarılır ve gerekli tahliller üzerinden tedavi gerçekleştirilir.