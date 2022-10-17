Premier Lig'in 11. haftasında Aston Villa sahasında Chelsea ile karşılaştı. Maviler, Thomas Tuchel'in ardından göreve başlayan Graham Potter ile yeniden yükselişe geçti.

Chelsea Villa Park'ta Aston Villa'yı Mason Mount'un 6. ve 65. dakikalarda attığı gollerle 2-0 mağlup ederken mücadeye ev sahibi takımdan Tyrone Mings damga vurdu.

RAKİBE ASİST YAPTI

Mücadelenin altıncı dakikasında sol kanattan içeriye doğru kat eden Ben Chilwell'in ceza sahasına ortaladığı topu Mings, kafayla uzaklaştırmak isterken Mount'un önüne indirdi.

Kaleciyle karşı karşıya kalan Mount, sağ ayak içiyle topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.





90 dakika sahada kalan 29 yaşındaki oyuncu için taraftarlardan ilginç yorumlar geldi.

Maçın başında yaptığı hatayla mağlubiyete adeta davetiye çıkaran İngiliz savunmacı için, İngiliz futbolseverler sosyal medyada; "Tyrone Mings, Steven Gerrard'ı kovdurmaya çalışıyor", "Mings, Gerrard'ı görevden aldırmak için elinden geleni yapıyor" şeklinde yorumlarda bulundular.

Ligde oynadığı 10 maçta topladığı dokuz puanla 16. sırada yer alan Aston Villa, gelecek hafta deplasmanda Fulham'a konuk olacak.