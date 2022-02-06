Fenerbahçe, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir maçına ilk 11’de başlayan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle antrenmanı tamamladı.

Altay Bayındır ve Mesut Özil günü takımdan ayrı bireysel çalışmalarla tamamlarken; İrfan Can Kahveci, Luiz Gustavo ve Filip Novak ise tedavi ile noktaladı.

Fenerbahçe , Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.