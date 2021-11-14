Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fransız yıldız Kylian Mbappe, kulüpteki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Mbappe, PSG'de 5 olağanüstü yıl geçirdiğini belirtirken gelecek sezon için net sözler sarf etmekten kaçındı.

Brezilya basınından TNT Brasil'e konuşan yıldız futbolcu, PSG'den ayrılıp ayrılmayacağı ile ilgili olarak, "Burada olağanüstü 5 yıl geçirdim, her anı değerlendirdim ve buna devam ediyorum. Hem sahada hem de özel hayatımda mutluyum. Buradayım, hala buradayım, bu sezon buradayım." ifadelerinde bulundu.

Fransız yıldız, İspanyol devi Real Madrid'in uzun süredir transfer listesinde yer alıyor.



