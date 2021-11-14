İngiltere Ulusal Lig’inde mücadele eden Chesterfield, dün oynanan Weymouth maçında rakibini 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

Chestersfield, Ulusal Lig’in 15. haftasında Weymouth’u 4-0’lık net skorla mağlup etmeyi başardı.

24 yaşındaki Kongo asıllı İngiliz Kabongo Tshimanga, 23. (penaltıda), 45. ve 58. dakikalarda hat-trick yaparak maçı tamamladı. Bu sezon ligde 14 maçta 15 gol atarak adından sıkça söz ettiren forvet oyuncusunun performansı yükselerek devam ediyor.

32 puanla lider durumda olan Chestersfield ligin 16. haftasında deplasmanda Solihull Moors ile karşılaşacak.



