NBA’e 12 maçla devam edildi. Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Phoenix Suns, Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ı 116-113 mağlup etti.
Batı Konferansı’nın ikinci sırasındaki Suns, deplasmanda Doğu Konferansı lideri 76ers’ı yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı.
Chris Paul 28 sayı, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Devin Booker 19 sayı, 7 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntluk katkı verdi.
Joel Embiid’in 38 sayı, 17 ribauntluk üstün performansıyla, Danny Green’in 18 ve Furkan Korkmaz’ın 12 sayısı 76ers’ı yenilgiden kurtaramadı.
Sonuçlar
Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 114-103
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 122-116
Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-114
Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 113-116
Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 121-105
Houston Rockets-Utah Jazz: 89-112
New York Knicks-Atlanta Hawks: 137-127
San Antonio Spurs-Miami Heat: 87-107
Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 127-117
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 105-106
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 128-125
Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 117-105