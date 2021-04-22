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Phoenix, Furkan'lı Philadelphia'yı devirdi

Milli futbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, Phoenix Suns'a 116-113 yenildi. Karşılaşmayı 12 sayıyla tamamlayan Furkan'ın performansı takımının galibiyeti için yeterli olmadı.

22 Nisan 2021, Perşembe 12:03 Son Güncelleme:
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Phoenix, Furkan'lı Philadelphia'yı devirdi

NBA’e 12 maçla devam edildi. Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Phoenix Suns, Furkan Korkmaz’ın formasını giydiği Philadelphia 76ers’ı 116-113 mağlup etti.

Batı Konferansı’nın ikinci sırasındaki Suns, deplasmanda Doğu Konferansı lideri 76ers’ı yenerek sezonun 42. galibiyetini aldı.

Chris Paul 28 sayı, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, Devin Booker 19 sayı, 7 asist, Mikal Bridges ise 18 sayı, 4 ribauntluk katkı verdi.

Joel Embiid’in 38 sayı, 17 ribauntluk üstün performansıyla, Danny Green’in 18 ve Furkan Korkmaz’ın 12 sayısı 76ers’ı yenilgiden kurtaramadı.

Sonuçlar

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 114-103

Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 122-116

Washington Wizards-Golden State Warriors: 118-114

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 113-116

Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls: 121-105

Houston Rockets-Utah Jazz: 89-112

New York Knicks-Atlanta Hawks: 137-127

San Antonio Spurs-Miami Heat: 87-107

Dallas Mavericks-Detroit Pistons: 127-117

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 105-106

Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 128-125

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 117-105

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