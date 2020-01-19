Erkan Sözeri: Hedefimizden sapma yok

TFF 1. Lig 18. hafta mücadelesinde İstanbulspor sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı. Zirve takibi yapan Erzurumspor Scuk ile öne geçerken ev sahibi Onur ile beraberliği yakaladı ve maç karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, ikinci golü bulamadıkları için 2 puan bıraktıklarını kaydetti.

Karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıktıklarını anlatan Sözeri, "3 puan almak istiyorduk. Öne geçtik ve pozisyonlar bulduk. Üstümüzdeki takımlar kaybetmişti. Bugün 3 puanı alsak çok önemli olacaktı. Bu tarz maçlarda girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. İkinci golü bulamayınca, 1 duran top sizin 2 puanınızın gitmesine sebep oluyor. Bundan dersler çıkaracağız. Hedefimizden sapma yok. Oyuncularım ellerinden geleni yaptılar. Oyunun genelinde çok iyi oynadık." ifadelerini kullandı.