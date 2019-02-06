Turkish Airlines EuroLeague'de 2019 Final Four'una ev sahipliği yapacak Vitoria-Gasteiz'in takımı Baskonia, mutlaka Final Four'da yer almak istese de bu mücadeleyi en önemli yıldızı Tornike Shengelia'dan yoksun olarak vermek durumunda.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle Baskonia forması giyemeyen Shengelia'nın normal sezonun kalanında da forma giyemeyeceği açıklandı.

2-3 ay daha parkelerden uzak kalacağı aktarılan Gürcü oyuncunun, tedavisinin sürdüğü ve bu tedaviye en az nisan ayının başlarına kadar devam edileceği belirtildi.

Sezon başında da burnunun kırılması nedeniyle maskeyle oynamak durumunda kalan Shengelia, 30 Aralık 2018'de ligde oynanan Real Madrid maçında Facundo Campazzo'nun hareketi sonucunda sakatlanmıştı ve bu sakatlık nedeniyle normal sezonda dönmesi mümkün gözükmüyor.

Shengelia, sakatlık öncesi EuroLeague'de 12.7 sayı, 4.5 ribaunt, 2 asist, 1.2 top çalma ile Baskonia'nın en öne çıkan isimlerindendi.















