Turkish Airlines EuroLeague ekiplerinden Baskonia, kötü sonuçlar nedeniyle Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdıktan sonra yeni başantrenörünü açıkladı. Baskonia, Ivanovic gibi yine daha önce takımı çalıştırmış isimlerden Neven Spahija'nın sezon sonuna kadar göreve getirildiğini duyurdu.

2007-08 sezonunda o zamanlar TAU Ceramica adını taşıyan Baskonia'da görev yapan Hırvat başantrenör, takıma ikinci İspanya ACB şampiyonluğunu kazandırmıştı.

2010-12 yılları arasında Fenerbahçe 'nin de başantrenörlüğünü yapan Neven Spahija, 2014-20 yılları arasında ise NBA 'de Atlanta Hawks ve Memphis Grizzlies'ta asistan koç olarak görevler almıştı.