Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde iki İspanyol takımı karşı karşıya geldi.

Ev sahibi Baskonia, konuk ettiği Real Madrid'i 86-76'lık skorla geçmeyi başardı.

Final Four'un evinde düzenlenecek olması nedeniyle Play-Off'a kalmak adına büyük bir çıkış yakalayan Baskonia, 28. maçında 15. galibiyetini alarak 6. sıraya yerleşti.

Baskonia, üst üste 8. iç saha maçından da galibiyetle ayrıldı.

Real Madrid ise 28. maçında 7. kez mağlup oldu.

Baskonia'da Luca Vildoza 20 sayıyla maçın en skorer ismi olurken pota altı oyuncuları Vincent Poirier 19 sayı, 16 ribaunt ile oynarken Johannes Voigtmann da 13 sayı, 12 ribaunt ile maçı tamamladı.

Real Madrid'de Trey Thompkins 17 sayıyla takımın en skoreri olurken Jaycee Carroll da 16 sayı üretti.