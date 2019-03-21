Baskonia, Panathinaikos deplasmanında sonunu getiremedi: 72-70

Turkish Airlines EuroLeague'in 27. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, İspanyol ekibi Baskonia'yı konuk etti.

Maça etkili başlayan Panathinaikos, kısa sürede farkı yakalayarak ilk çeyreği 26-10, ilk yarıyı da 48-27 üstün tamamladı.

Üçüncü çeyrekte Baskonia, rakibinin sadece 8 sayı atmasına izin vererek maça ortak oldu ve son çeyreğe 56-48'lik skorla girildi.

Konuk ekip son çeyreğin ilk 5 dakikalık bölümü geride kalırken 58-61'lik üstünlüğü de yakalamasına rağmen Panathinaikos, son bölümü daha iyi oynayarak karşılaşmadan 72-70'lik skorla galip ayrıldı.

Panathinaikos, 27. maçında 14. kez sahadan galip ayrılarak Baskonia ile galibiyet sayılarını eşitledi.

Panathinaikos'ta DeShaun Thomas 16 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Sean Kilpatrick 14 sayı, Nick Calathes de 11 sayı, 12 asist ile öne çıktılar.

Baskonia'da Marcelinho Huertas ve Shavon Shields 13'er sayıyla takımın en skorer isimleri olurlarken Darrun Hilliard da 12 sayı üretti.