Turkish Airlines EuroLeague'in 12. maç döneminde İsrail ekibi Maccabi FOX Tel Aviv, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Baskonia, ilk çeyreği 17-22 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte 24-14'lük skoru yakalayan ev sahibi, ilk yarıyı da 41-36 üstün kapattı.

Üçüncü çeyrekte farkı koruyan Maccabi, son çeyreğe de 61-54 önde girdi.

Son çeyrekte 18-27'lik üstünlüğü yakalayan Baskonia, Poirier'in 11 saniye kala gelen basketiyle karşılaşmadan 79-81'lik skorla galip ayrıldı.

Yeni koçu Perasovic ile yükelişe geçen Baskonia, son 4 maçta 3. galibiyetini alırken toplamda da 12. maçında 5. kez galip geldi.

Maccabi Tel Aviv'in ise 2 maçlık galibiyet serisi sona ererken toplamda da 12. maçlarında 9. yenilgilerini aldılar.

Maccabi FOX Tel Aviv'de Wilbekin ve DeAndre Kane 13'er sayıyla takımlarının en skorerleri olurlarken Alex Tyus ve Johnny O'Bryant da 12'şer sayıyla oynadılar.

Baskonia'da Tornike Shengelia 20 sayıyla maçın en skoreri olurken Matt Janning 16, Darrun Hilliard 15 sayı üretti.