Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İspanyol ekiplerinden Baskonia, kadrosunu Landry Nnoko ile güçlendirdi. Kamerunlu oyuncu ile önümüzdeki sezon için sözleşme imzalandığı açıklandı.

Geçtiğimiz sezonun ilk bölümünde sakaltık sorunlarıyla uğraşan 27 yaşındaki uzun, sonrasında formasını giydiği Kızılyıldız ile EuroLeague'de 10 maça çıkarken 7.1 sayı, 5.2 ribaunt ortalamaları yakalamıştı. Kızılyıldız'ın Adriyatik Ligi şampiyonluğuna ise 7.1 sayı, 6.4 ribaunt ortalamaları ile katkı sağlamıştı.

Kızılyıldız öncesi iki sezon ALBA Berlin forması giyen Nnoko, 2018'de de Türkiye'de Sakarya Büyükşehir Belediyesi formasını giymişti.