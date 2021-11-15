Baskonia, koç Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdı

Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İspanyol ekiplerinde Baskonia, alınan kötü sonuçlar nedeniyle koç Dusko Ivanovic ile yolların ayrıldığını açıkladı. Takımın kadrodan beklenen performansı sergilememesi nedeniyle sözleşmenin feshi kararının alındığı belirtildi.

Baskonia, son 4 maçını kaybettiği Turkish Airlines EuroLeague'de bu sezon toplam 9 maçta 3 galibiyet alabildi. Son 5 maçın 4'ünün kaybedildiği İspanya Liga Endesa'da ise toplam 10 maçta 6 yenilgi alındı.

Daha önce 2000-05 ve 2008-12 yılları arasında da Baskonia'yı çalıştıran tecrübeli koç, 2019'da Beşiktaş 'tan ayrılarak bir kez daha Baskonia'nın başına geçmişti.