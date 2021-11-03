Turkish Airlines EuroLeague'de mücadele eden İspanyol ekiplerinden Baskonia, guard rotasyonuna bir takviye gerçekleştirdi. Baskonia, Lamar Peters ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Peters, geçtiğimiz sezon Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor forması giymiş ve sezonda 9.9 sayı, 6.4 asist ortalamaları yakalamıştı. Profesyonel kariyerindeki ilk Avrupa deneyimini Bursaspor ile yaşayan 23 yaşındaki oyuncu, öncesinde ise G-League'de Westchester formasıyla 17.8 sayı, 7.3 asist ortalamalarıyla oynamıştı.